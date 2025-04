BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhindert Kindesentziehung

Kleve - Emmerich (ots) - Die Bundespolizei hat am frühen Montagmorgen, 7. April 2025, um 00:30 auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 38-jährigen Ukrainer im Rahmen der Grenzkontrollen verhaftet. Der Mann reiste zuvor in einem in Litauen zugelassenen Personenkraftwagen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Beim Abgleich der Personalien des Reisenden ...

