PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gewerbeeinbrüche in Elz+++Diebstahl auf Friedhof

Limburg (ots)

Gewerbeeinbrüche in Elz,

Elz, Rathausstraße und Limburger Straße, Sonntag, 30.03.2025, bis Montag, 31.03.2025

(cw)Zwei Gastronomiebetriebe in Elz waren zwischen Sonntag und Montag das Ziel von Einbrechern.

In der Rathausstraße brachen Unbekannte zwischen Sonntag, 23:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr, in einen Gastronomiebetrieb ein, nachdem sie eine Seitentür des Geschäfts aufgehebelt hatten. Anschließend entwendeten die Täter eine Kasseneinlage mit einem geringen Bargeldbetrag. Bei ihrer Tat verursachten die Einbrecher einen Schaden von etwa 1.000 Euro.

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 17:30 Uhr, brachen Einbrecher in eine Gaststätte in der Limburger Straße ein. Nachdem diese in die Räume eingestiegen waren, durchwühlten sie den Gast- und die Betriebsräume und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand diverse alkoholische Getränke.

In beiden Fällen sind bisher keine Hinweise auf Täter bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

Diebstahl auf Friedhof,

Beselich, Niedertiefenbach, Donnerstag, 27.03.2025, 14:45 Uhr bis Sonntag, 30.03.2025, 15:30 Uhr

(cw)Auf einem Friedhof in Beselich machten sich unbekannte Diebe zwischen Donnerstag und Sonntag zu schaffen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 14:45 Uhr, bis Sonntag, 15:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Grab auf dem Friedhof in Niedertiefenbach und entwendeten Metallteile. Wer in diesem Zeitraum rund um den Friedhof verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu informieren.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell