Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei zieht positive Bilanz nach Rosenmontagsumzug in Fulda und Straßenkarneval in Marburg

Fulda (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Kassel war am Rosenmontag (3.3.) wegen verschiedener Karnevalsveranstaltungen verstärkt im Bahnhof Fulda und mit geringeren Kräften im Bereich des Bahnhofs Marburg im Einsatz. Der größte Straßenumzug in Hessen fand in Fulda statt. Mit rund 70.000 Besuchern feierte der diesjährige Rosenmontagsumzug seinen Höhepunkt der Fastnachtzeit an Rosenmontag. Rund 3.000 Teilnehmer wählten die Bahn als Beförderungsmittel nach Fulda. In Marburg reisten deutlich weniger Personen mit der Bahn an, da dieses Jahr erstmals kein Straßenumzug stattfand. Alternativ wurde in Marburg ein ,,stehender Festzug'' angeboten. Der Polizeiführer, Erster Polizeihauptkommissar Björn Schade, betont die erfolgreiche Prävention möglicher Gefahrensituationen durch eine starke Polizeipräsenz. ,,Trotz des offensiven Einsatzes mussten die Beamten nur in Einzelfällen eingreifen. Insgesamt blieb die Lage im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei weitgehend friedlich und harmonisch'', so Björn Schade. Viele Bahnreisende zeigten sich dankbar für die starke Polizeipräsenz und betonten, dass sie sich dadurch sicherer fühlten. Die gesamte An- und Abreise im Bahnhof Fulda verlief ohne besondere Vorkommnisse. Bis auf kleinere Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Personen, zieht die Bundespolizeiinspektion Kassel eine positive Bilanz für den Einsatz.

