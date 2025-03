Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann versprüht Feuerzeuggas in ICE

Fulda (ots)

Für einen Einsatz der Bundespolizei im Bahnhof Fulda sorgte am vergangenen Samstagnachmittag (1.3.) ein 34-jähriger Wohnsitzloser. Der Mann, der ohne Fahrkarte im ICE 933 von Erfurt in Richtung Frankfurt am Main unterwegs war, versprühte bei der Fahrscheinkontrolle in der ersten Wagenklasse plötzlich eine größere Menge Feuerzeuggas.

Zwei Zugbegleiterin klagten wenig später über Atemreizungen. Die beiden Zugbegleiterinnen verständigen anschließend die Bundespolizei. Beim Halt in der Domstadt nahmen Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda den Mann vorläufig fest. Zur Identitätsfeststellung musste der 34-Jährige die Beamten zur Wache begleiten.

Der Vorfall ereignete sich während der Zugfahrt zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr. Nach Aussagen der Bahnmitarbeiterinnen soll es sich um eine 100 ml Feuerzeuggasflasche gehandelt haben. Eine ärztliche Behandlung lehnten die beiden Opfer ab.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den 34-jährigen Wohnsitzosen ein Strafverfahren wegen Verdachts der "Gefährlichen Körperverletzung" (vgl. § 224 Strafgesetzbuch) eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Zeugen und ggf. weitere Opfer gesucht

Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder ebenfalls durch den Vorfall geschädigt wurde, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell