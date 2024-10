Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Ergänzung Zeugenaufruf zur Pressemitteilung "Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte am Hauptbahnhof Mannheim"

Mannheim (ots)

In Bezug auf die veröffentlichte Pressemitteilung wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen festgestellt, dass der Tatverdächtige gegen 19:33 Uhr im Treppenbereich zur Lindenhofunterführung einen bisher unbekannten Mann verbal belästigte und versuchte, ihn im Bereich der Treppe von hinten zu treten. Bei der geschädigten Person handelt es sich um einen Mann, der mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze bekleidet war. Weiterhin trug er auf dem Rücken einen Instrumentenkoffer und führte in der Hand eine schwarze Tasche mit sich. Die Bundespolizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach der geschädigten Person sowie weiteren Zeugen des Vorfalls, mit der Bitte sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721/120160 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 15. Oktober 2024

Am Montagabend (14. Oktober) kam es am Hauptbahnhof Mannheim zu einem tätlichen Angriff auf Beamte der Bundespolizei. Eine 25-Jähriger schlug hierbei mit der Faust einer Polizeibeamtin ins Gesicht.

Der türkische Staatsangehöriger belästigte gegen 19:35 Uhr auf Bahnsteig 3 mehrere Reisende. Durch die alarmierte Streife der Bundespolizei wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt. Hierbei schlug der junge Mann einer Beamtin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verletzte diese an der Lippe. Unter der Anwendung von unmittelbarem Zwang wurde der Angreifer zu Boden gebracht. Bei der anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen ihn eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen vorlag, verbunden mit einer Geldstrafe in Höhe von 381 Euro. Aufgrund der Vielzahl an vorausgegangenen Straftaten wurde nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium Mannheim ein Untersuchungshaftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragt. Die Ermittlungen dauern an, und werden durch die Kriminalpolizei Heidelberg übernommen.

