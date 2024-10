Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende vollstreckten Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof drei Haftbefehle.

Freitagmittag (11. Oktober) kontrollierten die Beamten gegen 13:15 Uhr einen 28-jährigen polnischen Staatsangehörigen routinemäßig. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Die Geldstrafe in Höhe von 860 Euro beglich sein Arbeitgeber und konnte somit eine Haftstrafe für seinen Angestellten abwenden.

Weniger Glück hatte am Freitagabend (11. Oktober) ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger. Der Mann wurde gegen 19:45 Uhr von den Bundespolizisten einer Kontrolle unterzogen. Auch gegen ihn bestand ein Haftbefehl. Wegen Diebstahls wurde der Mann gesucht. Die haftbefreiende Geldsumme in Höhe von 1 380 Euro konnte der 36-Jährige nicht begleichen und wurde daher einer Justizvollzugsanstalt übergeben.

Am Sonntagabend (13. Oktober) kontrollierten die Beamten gegen 16:30 Uhr die 31-jährige spanische Staatsnagehörige. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass die Frau gleich zweimal wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1 690 Euro sowie die Verfahrenskosten in Höhe von 2 256,07 Euro konnte sie nicht begleichen und wurde ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

