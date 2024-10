Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugen gesucht: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Wilferdingen-Singen

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 23:30 Uhr am Bahnhof Wilferdingen-Singen zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein 38-Jähriger wartete auf Bahnsteig 1 auf seine Mutter, die ihn mit dem Auto abholen wollte. Der unbekannte Tatverdächtige wartete ebenfalls auf die Abholung am Bahnsteig 1. Als das Abholfahrzeug des Tatverdächtigen vorfuhr, verwechselte der Geschädigte das Fahrzeug und wollte einsteigen. Daraufhin wurde er von der unbekannten männlichen Person angeschrien und mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch er zu Boden ging. Der Täter trat ihm anschließend mit dem Fuß an den Kopf. Nach der Tat stieg der Angreifer in das Fahrzeug ein, das daraufhin davonfuhr. Der verletzte deutsche Staatsangehörige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 120 160 zu melden.

