Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Abgelenkt und Portemonnaie gestohlen

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Samstag ereigneten sich in Stadthagen innerhalb kürzester Zeit zwei Trick-Diebstähle.

Gegen 12 Uhr wurde ein 65-jähriger Stadthäger von einer männlichen Person angesprochen, als er gerade auf dem Parkplatz von Thomas Phillips an der Dülwaldstraße in sein Auto gestiegen war. Die Person bat ihn, auf dem Handy den Weg zum Bahnhof zu beschreiben. Der freundliche Stadthäger stieg wieder aus und erklärte ihm den Weg. Als er anschließend seine Fahrt fortsetzte, bemerkte er, dass sein Portemonnaie nicht mehr in der Umhängetasche war, die auf dem Beifahrersitz lag. Er erstattete später Anzeige bei der Polizei in Stadthagen. Der Schaden liegt bei ca. 60 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass eine zweite unbekannte Person während des Ablenkmanövers die Beifahrertür öffnete und das Portemonnaie aus der Tasche entwendete. Laut Zeugenaussagen könnte zudem eine dritte Person beteiligt gewesen sein. Zu dem Unbekannten, der den Stadthäger abgelenkt hatte, liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 155 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, Vollbart, schwarze Haare, schwarze Jacke, schwarze Umhängetasche. Zu den beiden weiteren Personen liegt derzeit noch keine Beschreibung vor.

Gegen 12.30 Uhr wurde außerdem das Portemonnaie eines 59-jährigen Taxi-Fahrers aus der SG Niedernwöhren gestohlen. Er hatte eine Kundin an der Hüttenstraße in Stadthagen abgesetzt, als er von einer männlichen Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Nachdem die Person sich entfernt hatte, stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Fahrertür lag. Er informierte die Polizei. Der Schaden liegt bei ca. 450 Euro. Der Täter wurde mit kurzen Haaren, kein Bart, normale Statur beschrieben. Er habe eine grüne Jacke und blaue Jeans getragen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten Einsatzkräfte eine Person am Parkhaus "Am Bahnhof" fest, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Nach telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und vollstreckt. In der Wohnung des aus dem LK Schaumburg stammenden 41-jährigen Beschuldigten fanden sie Bargeld auf, welches sie als Beweismittel beschlagnahmten.

Ein möglicher Tatzusammenhang der beiden Diebstähle wird durch die Polizei Stadthagen geprüft. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell