Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Schneller Einsatz der Polizei führt zu Täterfestnahme

Rinteln (ots)

(Reh) Am Montag, den 03.02.2025, gegen 01:45 Uhr wurde der Polizei Rinteln eine Alarmauslösung in einer Marktkauf-Filiale an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln mitgeteilt. Gemäß Meldung sei es an der o. g. Örtlichkeit zu einem Einbruch gekommen.

Die Polizei alarmierte unverzüglich alle verfügbaren Kräfte. Neben den umliegenden Polizeikommissariaten unterstützten auch Einsatzkräfte der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden, der PD Hannover sowie der KPB Minden-Lübbecke.

Ersteintreffende Kräfte der Polizei Rinteln konnten zwei männliche Personen (32 und 34 Jahre, ohne festen Wohnsitz) feststellen, die gerade versuchten über einen Notausausgang zu flüchten. Sie nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Gemeinsam mit den Unterstützungskräften wurde das Objekt anschließend durchsucht, weitere Täter befanden sich jedoch nicht vor Ort.

Die beiden Beschuldigten führten Diebesgut im Wert von über 10.000 Euro mit sich. Vorrangig handelte es sich dabei um Smartphones.

Die Staatsanwaltschaft Bückeburg ordnete noch in der Nacht die Festnahme der beiden Personen an. Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Sie werden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Maßnahmen dauern derzeit an.

Etwaige Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Bückeburg zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell