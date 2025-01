POL-NI: Stadthagen - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Stadthagen (ots) - (Reh) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, den 30.01.2025, im Zeitraum von ca. 17:30 Uhr bis ca. 20:05 Uhr in der Wiesenstraße in Stadthagen ereignete. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in Höhe der Einmündung Kornstraße gegen eine in der Nähe befindliche Grundstücksmauer, ...

