POL-NI: Nienburg/Rohrsen - Fundsachen: Polizei sucht Fahrradeigentümer

Obernkirchen (ots) - (ma) Ein 13jähriger Schüler aus Stadthagen ist am vergangenen Mittwoch nach Schulschluss an dem Obernkirchener Schulzentrum an der Falkenstraße von drei Personen geschlagen und getreten worden. Zudem ist dem Stadthäger bei der Körperverletzung sein Mobiltelefon gestohlen worden. Die Auseinandersetzung ereignete sich gg. 13.15 Uhr an den Bushaltestellen der Falkenstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte das Opfer in der Schule ...

