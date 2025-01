Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Vereinsheim

Warendorf (ots)

In der Zeit von Montag (06.01.2025) 15.00 Uhr bis Dienstag (07.01.2025) 07.00 Uhr warfen unbekannte Täter eine Scheibe eines Vereinsheimes an der Liebfrauenstraße in Ennigerloh ein. Sie betraten das Gebäude und durchsuchten die Räume. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen in der näheren Umgebung bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522-915-0 oder per E-Mail an: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell