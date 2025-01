Polizei Warendorf

POL-WAF: Korrektur zur Pressemitteilung vom 07.01.2025

19.44 Uhr: Ahlen. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B58

Warendorf (ots)

Am Dienstag (07.01.2025) ereignete sich gegen 17.35 Uhr auf der B 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt ein Verkehrsunfall. Dabei wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Eine 58jährige Frau aus Welver/Kreis Soest befuhr B 58 in Richtung Ahlen. Als sie die Einmündung der Brockhausener Straße passieren wollte, fuhr ein 54jähriger Mann aus Ahlen von dort auf die B58 ein. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 58jährige wurde schwer, der 54jährige leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn jeweils gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu geringfügigen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell