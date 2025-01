Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Vermehrt Anrufe von Trickbetrügern - Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Täter ein

Warendorf (ots)

Im gesamten Kreis Warendorf kommt es aktuell wieder vermehrt unter anderem zu Schockanrufen, Anrufen von falschen Polizisten oder dem Schicken von falschen Messenger-Nachrichten. In einem Fall kam es zur Übergabe eines Geldbetrages. In einem weiteren Fall konnte die Übergabe gerade noch verhindert werden.

Bitte beachten Sie:

- Sofort auflegen und nicht unter Druck setzen lassen - Lassen Sie sich nicht verbinden sondern rufen Sie selbstständig die Angehörigen unter der bekannten Nummer an - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Rufen Sie selbstständig die Polizei an

Und: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Bezahlung abhängig!

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

