POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Führerschein eines 28jährigen Fahrzeugführers nach schwerem Verkehrsunfall in Edewecht beschlagnahmt++

Am Freitag, dem 12.04.2024, gegen 23:00 Uhr kam es in Edewecht beim Kreisverkehr Hauptstraße in Höhe des Baumschulenwegs zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 28jähriger Fahrzeugführer (aus der Gemeinde Apen stammend) mit seinem PKW VW Golf von einem Parkstreifen auf die Hauptstraße in Richtung Südedewecht und beschleunigte dabei größtmöglich. Anschließend fuhr dieser PKW grob verkehrswidrig in den Verkehrskreisel in Höhe Baumschulenweg, bevor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW Golf fuhr über eine Verkehrsinsel samt massiver Straßenlaterne und prallte anschließend annähernd frontal gegen einen aus Bad Zwischenahn kommenden und in den Kreisverkehr einfahrenden Pkw Hyundai. Der 23jährige Fahrzeugführer (aus der Gemeinde Edewecht stammend) dieses entgegenkommenden PKW wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und die beiden PKW wurden stark beschädigt, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Die auf die Fahrbahn gekippte Straßenlaterne musste zudem von einer Fachfirma demontiert werden. Da der Unfallverursacher bereits unmittelbar zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße innerhalb der geschlossen Ortschaft befahren haben soll, wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg der Führerschein des 28jährigen Unfallverursachers beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. (465286)

