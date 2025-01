POL-WAF: Ahlen. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B58

Warendorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch (01.01.2025) 10.00 Uhr bis Montag (06.01.2025) 15.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Von-Oer-Straße in Oelde-Stromberg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zu Diebesgut liegen zurzeit nicht vor. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen in der näheren Umgebung bitte an die ...

