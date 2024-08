Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrgäste in Bus bei Notbremsung verletzt

Neuss (ots)

Am Sonntag (25.8.) kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kölner Straße in Neuss.

Eine 37-Jährige Neusserin hatte mit ihrem Pkw in einer Haltebucht an der Bushaltestelle Sels gehalten und wollte sich nach ersten Erkenntnissen in den fließenden Verkehr einreihen. Ein Linienbus, welcher in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war, musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht, allerdings stürzten nach ersten Ermittlungen zwei Passagiere des Busses durch die abrupte Bremsung.

Eine 32 Jahre alte Neusserin, welche sich im Bus befand, verletzte sich leicht.

Die Polizei erhielt Kenntnis über eine weitere verletzte Person.

Der Mann soll laut Zeugenaussagen durch eine Glasscheibe im Bus gefallen sein und sich dabei eine Verletzung am Bein zugezogen haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dieser unbekannten Person.

Der Verletzte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell