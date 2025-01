POL-WAF: Oelde. Fahrer eines Transporters bei Kontrolle ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots) - In der Zeit von Samstag (04.01.2025) 16.00 Uhr bis Montag (06.01.2025) 12.30 Uhr wurde an der Straße In der Boltenbrede in Ahlen ein geparkter Audi Q5 an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle ...

