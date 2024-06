Lübeck (ots) - Am späten Dienstagabend (18.06.2024) wollte ein BMW-Fahrer mit seinem Wagen an der Auffahrt Lübeck Zentrum auf die Autobahn A1 auffahren. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und kollidierte mit einer Betonbegrenzung. In der Folge wurde der Mann schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Kurz nach 22:00 Uhr war ein 24-jähriger Lübecker mit ...

