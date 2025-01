Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Gartenlaube

Warendorf (ots)

In der Zeit von Sonntag (05.01.2025) 12.00 Uhr bis Dienstag (07.01.2025) 11.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube am Sudhoferweg ein. Sie entwendeten unter anderem Werkzeug. Wer hat in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hiweise auf den / die Täter geben. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

