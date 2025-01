Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vorhang durch offenes Fenster angezündet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (07.01.2025) um 21.30 Uhr kam es in Ahlen an der Straße Am Schürhof, im Gebäude einer Jugendwohngruppe, zu einer versuchten Brandstiftung. Ein 18-jähriger Bewohner des Hauses hielt sich in seinem Zimmer auf. Er bemerkte das jemand durch das geöffnete Fenster die zugezogenen Vorhänge angezündet hatte. Der junge Mann konnte das Feuer ersticken, bevor es sich ausbreiten konnte. Er sah noch eine Person in Richtung Bahnhof davonlaufen. Wer hat zu dem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen an der Örtlichkeit gemacht oder kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

