Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schüler wird beraubt

Obernkirchen (ots)

(ma)

Ein 13jähriger Schüler aus Stadthagen ist am vergangenen Mittwoch nach Schulschluss an dem Obernkirchener Schulzentrum an der Falkenstraße von drei Personen geschlagen und getreten worden. Zudem ist dem Stadthäger bei der Körperverletzung sein Mobiltelefon gestohlen worden.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gg. 13.15 Uhr an den Bushaltestellen der Falkenstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte das Opfer in der Schule wiederholt Streitigkeiten mit einer Mitschülerin aus Obernkirchen. Daraufhin erschienen der Vater des Mädchens und die 17 und 20jährigen Brüder an der Bushaltestelle, um auf das Opfer einzuschlagen und u.a. auch gegen den Kopf zu treten.

Der 13jährige zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und lehnte eine Benachrichtigung eines Rettungswagens ab. Der Schüler ist durch die Polizei den Erziehungsberechtigten übergeben worden, die mit ihrem Sohn einen Arzt aufsuchen wollten.

Unmittelbar nach der Tat sind der Tatverdächtige Jugendliche und sein heranwachsender Bruder in Obernkirchen überprüft worden. Da das geraubte Mobiltelefon nicht aufgefunden werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Bückeburg die Durchsuchung der elterlichen Wohnung in Obernkirchen an, wo die Beamten auch auf den tatverdächtigen Vater trafen. Bei der Durchsuchung konnte das Mobiltelefon des Opfers gefunden werden.

Wie die jeweiligen Tathandlungen der Tatverdächtigen rechtlich zu bewerten sind, müssen Folgeermittlungen ergeben. Tatzeugen möchten sie bitte bei der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940 oder bei der Polizei Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell