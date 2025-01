Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Nienburg (ots)

(Reh) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Mittwoch, den 29.01.2025, im Zeitraum von ca. 17:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr am Fahrradständer des Netto-Marktes in der Hannoverschen Straße in Nienburg ereignete.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im o. g. Zeitraum ein mittels Schloss gesichertes Pedelec einer 20-jährigen Nienburgerin. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein weißes Pedelec des Herstellers Vecocraft. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.050 Euro geschätzt.

Hinweisgeber oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nienburg unter 05021-92120 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell