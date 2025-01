Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rohrsen - 54-Jähriger wegen Brandstiftung verdächtigt - Zeugenaufruf

Rohrsen (ots)

(KEM) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 2 Uhr, brannten ca. 120 Strohballen auf einem Feld nahe der B209 zwischen Rohrsen und Heemsen. Die Freiwillige Feuerwehr Heemsen war unverzüglich vor Ort und ließ diese kontrolliert abbrennen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurden die Strohballen vorsätzlich in Brand gesetzt. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei bereits in der Nacht einen 54-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Nienburg ermitteln. Nach Rücksprache mit dem Eildienst der Staatsanwaltschaft Verden fand noch am Sonntagmittag eine Durchsuchung an der Wohnanschrift des 54-Jährigen statt. Hierbei wurden diverse Beweismittel beschlagnahmt.

Die Polizei Hoya geht zudem von einem Tatzusammenhang zu den vergangenen Bränden in der Ortschaft Sonnenborstel und Umgebung aus, die sich zwischen 2022 und 2024 wiederholt ereigneten (siehe u.a. Pressemitteilung vom 15.11.2024). Bei den durch die Brände beschädigten Objekten handelt es sich um Strohmieten und landwirtschaftliche Geräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das eigens für die Brände in der Ortschaft Sonnenborstel eingerichtete Hinweistelefon des PK Hoya kann auch für Hinweise zum Brand in Rohrsen genutzt werden - Telefonnummer 01511/6370143. Hinweise können auch vertraulich entgegengenommen werden.

Darüber hinaus hat die ausgelobte Belohnung, die bereits im Dezember von 750 Euro auf 2.750 Euro erhöht wurde, weiterhin bestand. Sie wird für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Taten oder Ergreifung des Täters führen, gezahlt.

Die Polizei in Hoya bittet weiterhin um Ihre Mithilfe!

Wer kann Hinweise zu den Bränden in Rohrsen und um die Ortschaft Sonnenborstel geben?

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell