POL-NI: Husum - E-Bike-Fahrer kollidiert mit PKW

Nienburg (ots) - Das Team der Nachwuchsgewinnung der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bietet Berufsinteressierten am 06.02.2025, von 17:00 bis 20:00 Uhr, in der Polizeidienststelle Nienburg, Amalie-Thomas-Platz 1, 31582 Nienburg einen Berufsinformationsabend an. Neben einem Vortrag über die Einstellungsvoraussetzungen und das Bewerbungs- und Auswahlverfahren, gibt es an unterschiedlichen Stationen viele Aspekte der ...

