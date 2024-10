POL-PDWIL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster Herr Willsch wohlbehalten durch aufmerksamen Zeugen gegen 10:15 Uhr angetroffen

Hillesheim/Eifel (ots) - Seit dem gestrigen Abend ab 18:30 Uhr, wird der 84-jährige Herbert Willsch vermisst. Herr Willsch ist Bewohner des Maternus Seniorenzentrum Katharinen Stift in Hillesheim in der Kölner Straße und verließ die Örtlichkeit am gestrigen Samstagabend. Herr Willsch leidet unter ...

Ein Dokument

mehr