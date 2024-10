POL-PDWIL: flüchtender PKW auf A60

Wittlich (ots) - Am Freitag, den 25. Oktober 2024 wurde auf dem E-Center Parkplatz in der Römerstraße in Wittlich zwischen 14:40 Uhr und 15:00 ein grauer Hyundai i30, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.-Nummer: 06571 9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

