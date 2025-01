Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Täterfestnahme nach banden- und gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Bad Nenndorf (ots)

(Reh) Am Mittwoch, den 29.01.2025, gegen 17:55 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei, dass eine Zeugin im Aldi-Markt an der Piepmühle in Bad Nenndorf soeben mehrere Täter nach einem am vorherigen Tag stattgefundenen Diebstahl von Tabakwaren wiedererkannt hätte.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge entwendeten die drei Männer im Alter von 36, 37 und 39 Jahren, welche jeweils über keinen festen Wohnsitz verfügten, am vergangenen Dienstag im Aldi-Markt in Bad Nenndorf unter Ablenkung einer Mitarbeiterin mehrere Zigarettenschachteln und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut u. a. über einen Notausgang in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Eine Mitarbeiterin erkannte die Täter am vergangenen Mittwoch wieder, als sich diese erneut innerhalb des Aldi-Marktes aufhielten.

Durch die Polizei wurden sofort mehrere Funkstreifenwagen zur Örtlichkeit entsandt. Die Beamten konnten die Beschuldigten vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Aufgrund der Tatsache, dass einige der Täter in der Vergangenheit bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten waren, wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg fest- und somit über Nacht in Gewahrsam genommen.

Ferner wurden die Mobiltelefone der Beschuldigten auf richterliche Anordnung beschlagnahmt.

Gegen die Beschuldigten wird wegen banden- und gewerbsmäßigem Ladendiebstahl ermittelt. Sie wurden am gestrigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für alle Beschuldigten angeordnet hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell