POL-NI: Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw; Zwei Personen leicht verletzt

Rehburg-Loccum (ots)

Winzlar (ZIE)

Am Donnerstag, 30. Januar 2025, gegen 14.30h, ereignete sich auf der Bundesstraße 441/Auf der Horst in Winzlar ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren drei Pkw die Straße aus Rtg. Bad Rehburg kommend in Rtg. Hagenburg. An der Einmündung zur Straße "Am Sportplatz" mußte der erste Pkw, gefahren von einem 33jährigen Mann aus Wasserstraße, aufgrund eines vor ihm abbiegenden Pkw halten. Der nachfolgende Pkw, besetzt mit einem 68jährigen Mann aus Uchte und seiner 60jährigen Ehefrau, stoppte ebenfalls. Der dritte Pkw in der Reihe, geführt von einem 29jährigen Mann aus Wunstorf, übersah das Bremsmanöver der vorausfahrenden Pkw und fuhr in der Folge auf den Pkw des Bet. aus Uchte auf. Dessen Pkw wiederum wurde auf den Pkw des Bet. aus Wasserstraße aufgeschoben.

Die beiden Personen aus Uchte wurden leicht verletzt.

An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 10500 Euro.

Der Pkw des Mann aus Wunstorf war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Gegen den Beteiligten aus Wunstorf wurde ein Straf- sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

