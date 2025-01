Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer eines Feuerlöschers gesucht

Pößneck (ots)

Am Montagabend, dem 20.01.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde im Bodelwitzer Weg in Pößneck ein Feuerlöscher gefunden. Die Polizei ermittelt, da der Missbrauch eines Feuerlöschers eine Straftat darstellen kann. In diesem Zusammenhang wird der Eigentümer dieses Feuerlöschers gesucht, um mögliche weitere Ermittlungshinweise zu erhalten. Sollten Sie der Eigentümer des Feuerlöschers sein oder Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, wenden Sie sich bitte, unter der Nennung der Vorgangsnummer 0017767, an die Polizeiinspektion Saale-Orla.

