LPI-SLF: Überladener LKW

Saalburg-Ebersdorf (ots) - In Saalburg, genauer gesagt in der Ortslage Zoppoten, ereignete sich am Dienstag gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein LKW kollidierte dabei mit dem Dach eines Wohnhauses und beschädigte dieses. Es entstand Sachschaden. Der LKW entfernte sich zunächst vom Unfallort. Der 36-jährige Fahrer konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eigeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

