Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen/ Lkr. Rottweil) Wohnwagen in Lauffen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (27.05.2024)

Deißlingen-Lauffen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, vermutlich kurz nach Mitternacht, haben unbekannte Täter einen Wohnwagen der Marke Knauss gestohlen, welcher auf einem Gebäude einer Firma in der Straße "Am Kanal" abgestellt war. Der Wohnwagen hat einen Wert in Höhe von etwa 30.000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Wohnwagens, an welchem das Kennzeichenschild "TT-PA 8" angebracht war, nimmt die Polizei Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

