PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Suchmaßnahmen in Weilburg: Polizei nutzt deutschlandweit digitale Anzeigetafeln, Weilburg, Montag, 31.03.2025

Limburg (ots)

Suchmaßnahmen in Weilburg: Polizei nutzt deutschlandweit digitale Anzeigetafeln,

Weilburg, Montag, 31.03.2025

(cw)Die Polizei erhofft sich durch die deutschlandweite Nutzung digitaler Anzeigetafeln im öffentlichen Raum neue Hinweise auf den seit letzter Woche vermissten 6-jährigen Pawlos aus Weilburg. Die Suchmaßnahmen in Weilburg laufen derweil weiter.

Neben umfangreichen Suchmaßnahmen in und um Weilburg sowie der bundesweiten crossmedialen Öffentlichkeitsfahndung wird die Polizei Westhessen in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt ab dem heutigen Montag mehr als 13.000 digitale Informationstafeln unter anderem an Bahnhöfen, Autobahnraststätten und Flughäfen im öffentlichen Raum nutzen, um nach dem Jungen zu suchen. Die Polizei erhofft sich durch diese Aktion nochmals Hinweise auf seinen Verbleib.

Weiterhin bleibt das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 599 durchgängig geschaltet. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell