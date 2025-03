PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brand in Mengerskirchen-Probbach +++ Diebstahl von Roller +++ Fahrraddiebstahl +++ Verkehrsunfallflucht in Weilburg +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Limburg (ots)

1. Brand in Mengerskirchen-Probbach

Mengerskirchen-Probbach, Im Langemorgen, Freitag, 28.03.2025, 22:45 Uhr

(DM) Am Freitag, dem 28.03.2025, gegen 22:45 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses Brandgeruch im Treppenhaus. Durch die sofort verständigte Feuerwehr konnte ein Brand im Bereich des Dachbodens gelöscht werden. Dieser war vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der dort aufgestellten Heizungsanlage ausgebrochen. Die vier Hausbewohner konnten das Haus nach Feststellung des Brandes unverletzt verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR.

2. Diebstahl von Roller

Limburg, Industriestraße,

Mittwoch, 26.03.2025, 17:15 Uhr bis Donnerstag, 27.03.2025, 18:30 Uhr

Am Mittwoch, dem 26.03.2025, um 17:15 Uhr parkte der Geschädigte seinen Roller auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Limburg. Als er am Donnerstag, dem 27.03.2025, um 18:30 Uhr zurück zu dem Abstellplatz kam, stellte er fest, dass der Roller entwendet wurde. An dem Kleinkraftrad-Roller der Marke Aprilia, Typ SR 50, Farbe rot, war zuletzt das Versicherungskennzeichen 680-WGL angebracht.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrraddiebstahl

Limburg, Eschhöfer Weg,

Donnerstag, 20.03.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 27.03.2025, 20:30 Uhr

Der Geschädigte stellte sein Mountainbike am Donnerstag, dem 20.03.2025, um 16:00 Uhr an einer Laterne im Eschhöfer Weg in Limburg ab und sicherte es mit einem Zahlenschloss. Als er eine Woche später, am Donnerstag, dem 27.03.2025, um 20:30 Uhr das Mountainbike wieder abholen wollte, stellte er fest, dass es entwendet wurde. Das entwendete Mountainbike der Marke Ghost ist silber.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht in Weilburg

Weilburg, Frankfurter Straße 24,

Freitag, 28.03.2025, 08:45 Uhr bis 14:45 Uhr

(DM) Am Freitag, dem 28.03.2025 kam es im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Frankfurter Straße in Weilburg. Der beschädigte Pkw, ein Mitsubishi in rot, stand zu dieser Zeit parallel zur Fahrbahn am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich wurde der Pkw beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Verkehrsteilnehmer im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnumer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hadamar-Oberzeuzheim, alte B 54,

bis Samstag, 08:24 Uhr

Am Samstagmorgen meldete ein Zeuge einen schwarzen Pkw, VW Golf Kombi, der sich auf einer Durchfahrtssperre aus Beton auf der alten B 54, zwischen dem Hadamarer Stock und Oberzeuzheim, festgefahren hatte. In dem Pkw befand sich der alkoholisierte, 42 Jahre alte, aus dem Westerwaldkreis stammende Fahrzeughalter, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dieser stritt ab, mit dem Pkw gefahren zu sein. Da sowohl der Unfallzeitpunkt derzeit noch unbekannt als auch die Fahrereigenschaft ungeklärt ist, sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell