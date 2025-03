PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Weiteres Foto vom vermissten Jungen aus Weilburg

Bild-Infos

Download

Limburg (ots)

Weiteres Foto vom vermissten Jungen aus Weilburg, Weilburg, 28.03.2025

(da)Die Polizei veröffentlicht ein weiteres Foto des vermissten 6-jährigen Jungen aus Weilburg. Das Foto stammt aus einer Videosequenz, die ein Zeuge der Polizei dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Es zeigt Pawlos am Dienstagmittag in der Weilburger Innenstadt. Die Polizei steht bereits mit dem Zeugen sowie den anderen Personen aus der Videosequenz in Kontakt. Sollten Sie Pawlos sehen, sprechen Sie ihn bitte nicht an, sondern melden Sie sich sofort über den Polizeinotruf 110. Für Hinweise steht auch weiterhin das Hinweistelefon unter der Rufnummer (06431) 9140 - 599 zur Verfügung.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell