POL-LM: Aktuelle Informationen zur Vermisstensuche in Weilburg

(da)Die Suchmaßnahmen nach dem vermissten 6-jährigen Jungen aus Weilburg dauern an. Die Polizei hat einen weiteren Hinweis auf die Kleidung erhalten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. So wird nun mit einem Foto von Pawlos aktuellen Schuhen nach ihm gesucht. Mit Hilfe dieses Bildes erhofft sich die Polizei weitere Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Hierbei handelt es sich um dunkle Sportschuhe mit grünem Muster. Darüber hinaus ist Pawlos Dawit dunkelhäutig, hat dunkle Haare und ist mit einem gestreiften Pullover und einer grauen Jeans bekleidet. Im Rahmen der Suchmaßnahmen suchen auch heute Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und anderer Behörden und Organisationen neuralgische Punkte in und um Weilburg ab. Gleichzeitig stellt die Polizei fest, dass es insbesondere in den sozialen Medien zu einer Vielzahl von Spekulationen kommt und dort Bilder von Kindern ungefiltert veröffentlicht werden. Solche Bilder führen vielmehr zu einer Verunsicherung und beeinträchtigen die Fahndungsmaßnahmen. Nutzen Sie für Ihre Hinweise das Hinweistelefon unter der Rufnummer (06431) 9140 - 599 oder wenden Sie sich direkt an den Polizeinotruf 110. Die Polizei nimmt Ihre Hinweise entgegen und geht diesen umgehend nach.

