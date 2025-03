PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch Supermarkt +++ Versuchter Einbruch in Friseursalon +++ Diebstahl aus weißen Kastenwagen der Marke Renault +++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Limburg (ots)

1. Einbruch Supermarkt,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 24.03.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag 25.03.2025, 08:30 Uhr

(je) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in einen Supermarkt in der Westerwaldstraße in Limburg eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in den Supermarkt. Im Büro wurde ein Schrank aufgebrochen und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Friseursalon,

Limburg, Grabenstraße, Montag, 24.03.2025, 18:30 Uhr bis Dienstag, 25.03.2025, 09:15 Uhr

(je) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde versucht in einen Friseursalon in der Grabenstraße in Limburg einzubrechen. Unbekannte Täter versuchten die Eingangstür zum Friseursalon aufzuhebeln. Dies gelang den unbekannten Tätern allerdings nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

3. Diebstahl aus weißen Kastenwagen der Marke Renault, Limburg-Eschhofen, Brüsseler Straße, Dienstag, 25.03.2025, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 26.03.2025, 06:45 Uhr

(je) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Brüsseler Straße in Limburg - Eschhofen eine Werkzeugkiste aus dem Kofferraum eines weißen Kastenwagens entwendet. Unbekannte Täter öffneten den Kofferraum, nahmen die Werkzeugkiste heraus und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Elz, Hirtenplatz Dienstag, 25.03.2025, 08:00 bis 14:30 Uhr

(je) Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz "Hirtenplatz" in Elz zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte am Morgen ihren Pkw auf dem Parkplatz. Als sie am frühen Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte die Frau einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Die unfallverursachende Person entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Geschädigten unerlaubt von der Örtlichkeit ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Der Sachschaden am Fahrzeug der Geschädigten beträgt ca. 4.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

