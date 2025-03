PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisstensuche nach 6-jährigem Jungen dauert an

Limburg (ots)

Vermisstensuche nach 6-jährigem Jungen dauert an, Weilburg, Mittwoch, 26.05.2025

(da)Die Suche nach dem vermissten 6-jährigen Jungen aus Weilburg dauert weiter an. Nachdem Polizei und Feuerwehr bereits am gestrigen Tag und in der Nacht mit einer Vielzahl von Kräften nach dem 6-jährigen Pawlos Dawit Gerezgiher Guesh gesucht hatten, werden die Suchmaßnahmen am Mittwoch intensiv fortgesetzt. Hierbei arbeiten die Verantwortlichen der Stadt Weilburg, der Feuerwehr, des THW und der Polizei eng zusammen. Wie am Vortag setzen sie bei der Suche auf den Polizeihubschrauber, Rettungshunde sowie die Wasserschutzpolizei. Auch die Reiterstaffel der Polizei wird heute noch hinzugezogen. Insgesamt sind allein über 100 Kräfte der Polizei heute auf der Suche nach Pawlos. Dennoch setzt die Polizei weiterhin auf die wichtige Hilfe der Bevölkerung. Pawlos ist aufgrund seines autistischen Verhaltens sehr schreckhaft und reagiert nicht auf direkte Ansprache. Sollten Sie das Kind sehen, wenden Sie sich bitte direkt an den Polizeinotruf 110 oder an jede Polizeidienststelle.

