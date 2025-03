POL-LM: 11-jähriger Junge in Weilburg vermisst

Limburg (ots) - Fahrradcodierung auf dem Frühlingsmarkt in Weilburg, Weilburg, Samstag, 05.04.2025, 12 Uhr bis 18 Uhr (cw)Die Polizeidirektion Limburg-Weilburg bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern in Weilburg die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Während des Frühlingsmarktes am 05.04.2025 werden die Schutzfrau vor Ort der Stadt Weilburg, Polizeihauptkommissarin Tanja Geibert, und ...

