PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche in Einfamilienhäuser+++In Wohnung eingebrochen+++Minderjährige auf sexueller Grundlage beleidigt

Limburg (ots)

1. Einbrüche in Einfamilienhäuser,

Elbtal, Waldmannshausen, Im Dorfstück Donnerstag, 20.03.2025, 07:30 Uhr bis Freitag, 21.03.2025, 14:00 Uhr

(cw)Am Donnerstag waren zwei Häuser in Elbtal-Waldmannshausen im Fokus von Einbrechern.

Zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr hatten sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Straße "Im Dorfstück" begeben und über die offene Garage das Haus betreten. Dort bemerkten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch, dass die Bewohner zuhause waren und flohen daher ohne Beute.

Nur wenige Häuser weiter brachen zwischen Donnerstag, 07:30 Uhr, und Freitag, 14:00 Uhr, Unbekannte ebenfalls "Im Dorfstück" in ein Wohnhaus ein. Nachdem diese zunächst die Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher jedoch nichts und flohen vom Tatort.

Wer zu diesen zwei Taten Hinweise geben kann oder in der Nähe der Häuser verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

2. In Wohnung eingebrochen,

Brechen, Oberbrechen, Weyerer Straße, Donnerstag, 20.03.2025 bis Sonntag, 23.03.2025, 18:00 Uhr

(cw)Zwischen Donnerstag und Sonntag nutzten in Oberbrechen unbekannte Diebe die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung aus.

Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag, 18:00 Uhr, waren Einbrecher zunächst in das Mehrfamilienhaus in der Weyerer Straße gelangt und drangen anschließend in eine Wohnung des Hauses ein, während die Bewohner nicht daheim waren. Hier durchwühlten die Täter sämtliche Räume nach Diebesgut. Ob sie Beute machen konnten, ist bisher nicht bekannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Minderjährige auf sexueller Grundlage beleidigt,

Limburg, Bahnhofplatz, ZOB Nord, Gleis 1, Samstag, 22.03.2025, 13:30 Uhr bis 14:20 Uhr

(cw)Am Samstagnachmittag beleidigte ein unbekannter Mann eine 13-Jährige in der Limburger Innenstadt auf sexueller Grundlage.

Das Mädchen befand sich zwischen 13:30 Uhr und 14:20 Uhr auf dem Bahnhofplatz am ZOB Nord an Gleis 1, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte, sie an der Schulter anfasste und mit unflätigen Äußerungen beleidigte. Der Täter wird etwa als 30 bis 40 Jahre alt, dick und mit "mitteleuropäischem Erscheinungsbild" beschrieben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Zeugin oder Zeuge gewesen sein oder Hinweise auf die Person geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 oder in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell