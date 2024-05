Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall abgehauen

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr einen in der Straße "Am Alten Graben" in Schmalkalden geparkten Suzuki. Am Auto der Geschädigten entstand ein Schaden im rechten Frontbereich. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0118211/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

