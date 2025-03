PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Besonders schwere Fälle des Diebstahls +++ Versuchter Fahrzeugdiebstahl +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Fahrt unter Drogeneinfluss +++ Unfall mit Personenschaden+++

Limburg (ots)

1.Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Wohnwagen Weilmünster-Wolfenhausen, Gemarkung "Vor der Hell", Freitag, 21.03.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 22.03.2025, 13:00 Uhr

Diebstahl von Elektrogeräten aus einem Wohnwagen.

In der Zeit zwischen Freitag, 21.03.2025, 14:00 Uhr und Samstag, 22.03.2025, 13:00 Uhr betraten unbekannte Täter ein Gartengrundstück in Weilmünster-Wolfenhausen in der Gemarkung "Vor der Hell" über das Gartentor. Bei einem auf dem Gartengrundstück abgestellten Wohnwagen wurde die Heckscheibe beschädigt und durch dieses gelangten der oder die unbekannten Täter in den Wohnwagen. Aus dem Wohnwagen wurden diverse Elektrogeräte entwendet. Bei den Elektrogeräten handelt es sich um eine Stihl Kettensäge, Gardena Rasenmähroboter und ein Stromaggregat im Gesamtwert von ca. 500,-EUR. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 200,-EUR an dem Wohnwagen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

2.Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls in Verbindung mit Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch Limburg, Inselweg Samstag, 22.03.2025, 10:00 Uhr

Ein unbekannter Täter verschafft sich Zugang zu einer Gartenhütte

Am Samstag, 22.03.2025 um 10:00 Uhr wurde festgestellt, dass ein unbekannter Täter eine Holzlatte der Umfriedung eines Gartengeländes beschädigt hatte und sich dadurch Zutritt zu dem Schrebergarten verschaffte. Anschließend wurde die Plexiglasscheibe in der Eingangstür zur Gartenhütte beschädigt. Durch die offene Scheibe gelangte der unbekannte Täter in die Gartenhütte. Etwaiges Stehlgut wurde bislang nicht bekannt. Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400

3.Versuchter Diebstahl eines PKW

Limburg, Breites Driesch Samstag, 22.03.2025, 20:25 Uhr

Der Diebstahl eines geparkten PKW scheiterte im Versuch.

Am Samstag, 22.03.2025 um 20:25 Uhr kam es in der Straße Breites Driesch in Limburg zum versuchten Diebstahl eines PKW. Am Vortag wurde den Geschädigten bereits der entsprechende Fahrzeugschlüssel entwendet. Die beiden 14-jährigen Beschuldigten öffneten zunächst mit den zugehörigen Fahrzeugschlüssel den PKW. Anschließend setzten sie sich auf die Sitze in der Fahrzeugfront. Ein weiterer unbekannter Täter nahm auf der Rücksitzbank Platz. Der Täter auf dem Fahrersitz versuchte nun den PKW zu starten. Die Tatausführung konnte beobachtet werden und die Zeugen schritten ein um den Diebstahl zu unterbinden. Der unbekannte Täter von der Rückbank konnte zu Fuß flüchten. Die beiden Personen auf den Vordersitzen konnten bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden.

Personenbeschreibung des flüchtigen Täters: - Männlich - circa 1,65-1,70 groß - circa 14 Jahre alt- schlanke Statur - kurze blonde Haare - trug einen weißen Pullover- - weiße Jogginghose - weiße Sneaker

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

4.Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Limburg, Gondorfer Straße Samstag, 22.03.2025, 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr

Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug.

Am Samstag, 22.03.2025, im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr kam es in der Gondorfer Straße in Limburg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten Werkzeug die Beifahrerseite und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

5.Fahrt nach Konsum von Betäubungsmitteln Limburg, Diezer Straße Sonntag, 23.03.2025, 01:10 Uhr

Fahrzeugführerin wurde unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert.

Am Sonntag, 23.03.2025 um 01:10 Uhr wurde eine Streife in der Diezer Straße in Limburg auf ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Die Fahrerin, eine 43-jährige Frau aus Limburg, stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Sie wurde zur Dienststelle sistiert. Eine Blutentnahme wurde zur Beweiserhebung durchgeführt. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeistation entlassen.

6.Unfall mit Personenschaden

Bad Camberg, Limburger Straße Samstag, 22.03.2025, 17:40 Uhr

Unfall mit leicht verletzter Person in Bad Camberg

Am Samstag, 22.03.2025 um 17:40 Uhr kam es in der Limburger Straße in Bad Camberg zu einem Unfall mit Personenschaden. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße mit seinem PKW Audi in Fahrtrichtung Bad Camberg-Erbach. Der Fahrer stieß aus bislang ungeklärten Gründen mit einem geparkten PKW zusammen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug sich hierbei. Der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu und musste in einer Klinik behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell