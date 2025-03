POL-LM: +++Randalierer bewirft Passanten mit einer Glasflasche+++Pkw zerkratzt+++Bargeld aus Pkw entwendet+++Einbruch in Gaststätte und angrenzende Ferienwohnung+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg

1. Passanten mit Flasche beworfen

Weilburg, Mauerstraße Freitag, 21.03.2025, 18:15 Uhr

(JB) Ein offenbar alkoholisierter 26-Jähriger Mann hat am frühen Freitagabend in Weilburg randaliert und mit einer Flasche nach Passanten geworfen. Der Weilburger hatte zuvor ohne erkennbaren Grund Passanten in der Weilburger Innenstadt angepöbelt und beleidigt. Schließlich zerschlug er eine Bierflasche an einer Mauer und warf mit einem Teil der Flasche nach einer der Geschädigten. Diese konnten dem Wurf glücklicherweise ausweichen, sodass niemand verletzt wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem Beschuldigten ein Alkoholwert von fast zwei Promille festgestellt werden. Der Weilburger muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

2. Pkw zerkratzt und beschädigt

Limburg, Galmerstraße Freitag, 21.03.2025, 17:30 Uhr - Samstag, 22.03.2025, 08:15 Uhr

(FD) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Galmerstraße in Limburg ein Pkw Mercedes durch unbekannte Täter beschädigt. Der schwarze Mercedes wurde durch den Geschädigten am Freitag vor seinem Wohnhaus abgestellt. Am Samstagmorgen konnte er feststellten, dass auf der Fahrerseite der Lack mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt und der Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

3. Pkw geöffnet und Bargeld entwendet

Limburg, Westerwaldstraße, Parkplatz Einkaufszentrum Freitag, 21.03.2025, 19:20 Uhr - 20:04 Uhr

(FD) Am Freitagabend wurde Bargeld aus einem geparkten und verschlossenen Pkw entwendet. Die 64-jährige Geschädigte parkte ihre Pkw, VW Polo, auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in Limburg. Während ihrer Abwesenheit wurde der Pkw durch unbekannte Täter geöffnet und das im Innenraum vorhandene Bargeld gestohlen.

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

4. Einbruch in Gaststätte/Ferienwohnung

Limburg, Am Huttig Donnerstag, 20.03.2025, 21:00 - Freitag, 21.03.2025, 10:30 Uhr

(FD) Einbrecher suchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Gaststätte sowie eine dazugehörige Ferienwohnung heim und verursachten Sachschaden. Die Täter gelangten auf ein erhöhtes Vordach oberhalb der Eingangstür, beschädigten dort ein gekipptes Fenster und gelangten dadurch ins Gebäudeinnere. Im Gebäude wurden verschiedene Räume der Gaststätte durchsucht und Bargeld entwendet. Die Eingangstür einer angrenzenden Ferienwohnung wurde aufgehebelt und die unbewohnte Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Im Außenbereich der Gaststätte wurde zudem versucht, das Türschloss eines Getränkewagens aufzuhebeln.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

