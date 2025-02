Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kripo sucht Zeugen nach Autodiebstahl

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete am Montag zwischen 5:30 Uhr und 10:00 Uhr einen hochwertigen schwarzen Jeep Grand Cherokee, welcher in der Weimarer Straße abgestellt war. Der Wagen hat einen Wert von etwa 38.000 Euro. Auffällig an dem Fahrzeug war, dass mehrere Aufkleber des SV Waldhof Mannheim aufgeklebt waren. Wie die Täterschaft das Auto entwendete, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

