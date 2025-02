Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Lastenrad und einem Mitsubishi

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 08:30 Uhr kam es am Alois-Link-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lastenrad.

Eine 36-Jährige fuhr mit ihrem Lastenrad den Steigerweg in Richtung B3 und beabsichtigte, auf den Parkplatz des Alois-Link-Platzes einzubiegen, auf dem ein Mitsubishi eines 58-Jährigen abgestellt war. Als die Radfahrerin auf den Parkplatz fuhr, legte der Mitsubishi-Fahrer den Rückwärtsgang ein und setzte sein Fahrzeug einige Meter rückwärts in Bewegung. Die Frau erkannte dies rechtzeitig, stieg vom Rad ab und versuchte rückwärts aus dem Weg zu gehen. Dabei wurde sie jedoch leicht von dem Fahrzeug touchiert, was zunächst keine Verletzungen oder Schäden zur Folge hatte. Trotz der Versuche der 36-Jährigen, durch lautes Schreien auf sich aufmerksam zu machen, setzte der 58-Jährige sein Rückwärtsfahren fort und kollidierte erneut mit dem Lastenrad. Durch die intensivere Kollision prallte das Rad gegen das Schienbein der Radfahrerin, was eine längere Schürfwunde zur Folge hatte.

