POL-MA: Heidelberg: Hochwertiges Mountainbike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Im Stadtteil Pfaffengrund wurde in der Zeit zwischen Freitag, 21.02.2025 und Montag, 24.02.2025 ein hochwertiges Mountainbike entwendet.

Der Besitzer des Rades stellte dieses am Freitag, gegen 8.15 Uhr im Kurpfalzring auf der Brücke an der S-Bahnhaltestelle "Pfaffengrund/Wieblingen" ab und schloss es mit einem massiven Metall-Faltschloss am Brückengeländer an. Als er am Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr an die Örtlichkeit zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Stevens, Modell Vapor in der Farbe Silber. Der Wert des Rades wird auf über 2.000 Euro beziffert.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

