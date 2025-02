Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Fahrraddiebstahl mit ungewöhnlicher Vorgehensweise - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte versuchten, am Montagabend mit einer ungewöhnlichen Begehungsweise, in Hockenheim ein Fahrrad zu entwenden.

Ein Zeuge meldete gegen 23.00 Uhr, dass im Fahrradständer einer Schule in der Ludwig-Grein-Straße ein Fahrrad brennen würde. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreife löschten diese mit einem Feuerlöscher die letzten Flammen. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass das massive Fahrradschloss mit Stoff umwickelt und in Brand gesetzt worden war. Offenbar sollte durch die Flammen, das Schloss entfernt werden, um das Fahrrad zu entwenden. Das Schloss war jedoch so widerstandsfähig, dass dieser Plan fehlschlug.

In zurückliegender Zeit waren ähnliche Sachverhalte im Stadtgebiet Hockenheim, überwiegend im Bereich des Bahnhofs, festgestellt worden. Teilweise waren lediglich die geöffneten Schlösser aufgefunden worden, aber teilweise auch abgebrannte Fahrräder.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Täterinnen oder Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

