POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: 10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Altlußheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr kam es auf der L560 zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Eine 42-jährige Seat-Fahrer war in Richtung Hockenheim unterwegs, als sie kurz vor der L546 an der Ampelanlage stoppen musste. Ein nachfolgender 59-jähriger Mitsubishi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Seat ins Heck. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen

