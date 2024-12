Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß mit geparkten Fahrzeugen

Petersberg. Bei einem Unfall am Dienstag (17.12.), gegen 18.40 Uhr, befuhr eine 64-jährige Porsche-Fahrerin den Buchenweg und geriet aus bislang ungeklärter Ursache so weit auf die linke Seite der Fahrbahn, dass sie gegen zwei geparkte Pkw stieß. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch (18.12.), gegen 8 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich des Parkplatzes der Schloss-Schule Neuhof, Fliedeweg / Zollweg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 37-jährige Neuhöferin wollte mit ihrem silbernen Citroen C5 an der Ausfahrt des Parkplatzes auf den Zollweg einbiegen. Hinter ihr stand ein 35-jähriger Fliedener mit seinem schwarzen Mercedes B-Klasse. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an den Polizeiposten in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Bad Hersfeld. Am Montag (16.12.), gegen 13.10 Uhr, hielt eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula verkehrsbedingt in der Wehneberger Straße. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug der 31-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt.

Unfall beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Dienstag (17.12.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Kraftradfahrer aus Haunetal den linken und ein 69-jähriger Pkw aus Neuenstein den rechten von zwei Fahrspuren der B27 aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Innenstadt Bad Hersfeld. Aktuellen Informationen nach wechselte der 69-jährige Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur und stieß mit dem Zweiradfahrer zusammen. Dieser erlitt glücklicherweise leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

