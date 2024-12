POL-OH: Brand in ehemaligem Hotel

Fulda (ots) - Kupferkabel gestohlen Fulda. In der Weserstraße drangen Unbekannte zwischen Freitag (13.12.) und Montag (16.12.) in ein Firmengelände ein und stahlen Kupferkabel aus zwei Containern. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Einbruch in Wohnhaus Eichenzell. Unbekannte schlugen am Montag ...

mehr